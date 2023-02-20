Разработчики мини-приложений «ВКонтакте» смогут утроить доход от рекламы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Разработчики открытой платформы VK Mini Apps в социальной сети «ВКонтакте» смогут утроить свой доход от рекламы благодаря новой технологии по оптимизации работы с объявлениями, запущенной в VK Рекламе. Платформа будет предлагать варианты наиболее удачного дизайна рекламных виджетов. Алгоритмы также смогут подобрать самый оптимальный вариант частоты показа рекламы в каждом приложении.

Мини-приложения — полезные сервисы для пользователей и одновременно способ реализации для конкретных разработчиков. Для нас очень важно, чтобы каждый автор имел возможность получать и эмоциональную, и материальную мотивацию. Поэтому мы много работаем над развитием возможностей монетизации сервисов. С новой технологией ротации объявлений разработчики сервисов со средними и высокими показателями посещаемости смогут зарабатывать дополнительно сотни тысяч рублей в месяц, — отметила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

Теперь разработчики будут получать выплаты в три раза больше за показ рекламы. При этом благодаря интеграции VK рекламы и VK Mini Apps пользователи будут видеть ту рекламу, которая сможет их заинтересовать, а виджеты будут выглядеть нативно без усилий со стороны владельцев мини-приложений.

«ВКонтакте» ранее разработала новую ленту рекомендаций, которая подстраивается под интересы пользователей. В основе ленты заложены алгоритмы машинного обучения, которые позволяют учитывать актуальность, трендовость и релевантность контента, а также его визуальную привлекательность.