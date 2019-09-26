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Переименование самолёта Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) рассматривается в рамках комплексной модернизации машины. Изменение названия не является самой целью. Разработчик — «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) — планирует повысить надёжность и технические характеристики лайнера.

Компания планирует создать «обновлённый, востребованный рынком продукт», пишет ТАСС .

Просто дать новое имя — не самоцель, его [обновлённый самолет] нужно создать, нужно, чтобы было, что называть по-новому. У Ростеха есть в этом хороший опыт, — рассказали в пресс-службе ГСС.

О ребрендинге SSJ 100 в сентября текущего года сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, такие перемены вызваны домыслами об опасности этих лайнеров, которые распространились после авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая 2019-го.

Как писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.