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04 августа 2026 в 22:46

Разбросайте семена в августе — весной получите ковер из сиреневых, фиолетовых и розовых цветов

Фото: D-NEWS.ru
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Обриета — это неприхотливый почвопокровный многолетник, который цветет так плотно, что за его сиреневыми, фиолетовыми или розовыми цветами не видно листьев. Ее главные преимущества — засухоустойчивость, морозостойкость до -25 °C и способность расти на бедных каменистых почвах.

Сеять обриету лучше всего под зиму, в августе-сентябре: семена разбрасывают по поверхности рыхлой почвы, слегка присыпают песком и поливают. Весной всходы прореживают, оставляя 15–20 см между растениями. Цветет обриета дважды: в апреле-мае и повторно в августе-сентябре после обрезки. Она идеально подходит для альпийских горок, рокариев и подпорных стенок, где ее побеги эффектно свешиваются между камнями. Посейте обриету, и весной ваш сад превратится в яркий цветущий ковер.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени: 10 лет без пересадки.

Проверено редакцией
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