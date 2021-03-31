Расшифрован сигнал Путина непослушному бизнесу

https://static.news.ru/photo/883af8da-789a-11eb-bc35-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин вернулся к вопросу возврата государству предприятий, которые были отданы в частные руки в 1990-е. Причиной для национализации могут стать действия, «подрывающие нацбезопасность и социальную стабильность страны».

Такой сигнал бизнесу был дан главой государства на примере оборонно-промышленного комплекса и Башкирской содовой компании, считают опрошенные URA.RU эксперты.

31 марта Путин подписал 14-е генеральное соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков пожаловался, что не нашла поддержки инициатива о национализации социально значимых стратегических предприятий в случае их банкротства или невыполнения государственного заказа.

Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями, — сказал на это президент.

Он добавил, что собственников, которые не могут справиться с работой даже с помощью государства, могут обязать отдать управление в руки государства.

Отдельное внимание уделили Башкирской содовой компании. В прошлом году из-за действий компании в регионе начались протесты. Жители хотели защитить гору-шихан Куштау. Тогда президент отметил сомнительность приватизации предприятия и «бесконтрольное выкачивание денег» её владельцами.

В итоге глава государства дал поручение вернуть 38,3% акций компании региону, ещё 11,7% были отданы в доверительное управление. То есть республика вернула себе контроль над предприятием.

Политолог Илья Гращенков в беседе с изданием отметил, что своими выступлениями Путин обозначил курс на «огосударствление экономики».

Ранее NEWS.ru писал, что установить специальный налоговый режим «УСН-общепит» в сфере общественного питания предложил президенту России Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов.