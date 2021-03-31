Расшифрован сигнал Путина непослушному бизнесу

Президент России Владимир Путин вернулся к вопросу возврата государству предприятий, которые были отданы в частные руки в 1990-е. Причиной для национализации могут стать действия, «подрывающие нацбезопасность и социальную стабильность страны».
Такой сигнал бизнесу был дан главой государства на примере оборонно-промышленного комплекса и Башкирской содовой компании,
31 марта Путин подписал 14-е генеральное соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков пожаловался, что не нашла поддержки инициатива о национализации социально значимых стратегических предприятий в случае их банкротства или невыполнения государственного заказа.
Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями, — сказал на это президент.
Он добавил, что собственников, которые не могут справиться с работой даже с помощью государства, могут обязать отдать управление в руки государства.
Отдельное внимание уделили Башкирской содовой компании. В прошлом году из-за действий компании в регионе начались протесты. Жители хотели защитить гору-шихан Куштау. Тогда президент отметил сомнительность приватизации предприятия и «бесконтрольное выкачивание денег» её владельцами.
В итоге глава государства дал поручение вернуть 38,3% акций компании региону, ещё 11,7% были отданы в доверительное управление. То есть республика вернула себе контроль над предприятием.
Политолог Илья Гращенков в беседе с изданием отметил, что своими выступлениями Путин обозначил курс на «огосударствление экономики».
Ранее NEWS.ru писал, что установить специальный налоговый режим «УСН-общепит» в сфере общественного питания предложил президенту России Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов.