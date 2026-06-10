Рассада огурцов быстро приживется: дачные подкормки для крепких и сочных плетей

После пересадки огурцы часто выглядят слабыми и долго привыкают к новым условиям. В этот момент важно не перекормить растения, а дать им спокойно укорениться. Первую подкормку садоводы советуют проводить только через 7–10 дней после высадки.

Для быстрого роста отлично подходят минеральные смеси с азотом, фосфором и калием. На 10 литров воды берут 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Поливают под корень по пол-литра на куст.

Любители натуральных средств используют коровяк, золу или птичий помет. А чтобы стимулировать корни, многие готовят дрожжевую подкормку с сахаром. Такой настой особенно помогает слабой рассаде быстрее окрепнуть.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после дрожжевой подкормки огурцы начали активно выпускать новые листья. Дополнительно она советует поливать растения только теплой водой — холодная сильно тормозит рост и может вызвать стресс у кустов.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.