«Расправа»: Разин узнал, почему семья Захарова не берёт деньги Ефремова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что ему якобы стало известно из «очень достоверных источников», почему семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, наотрез отказывается брать компенсацию от актёра.
Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку, — написал артист в Instagram.
По его словам, Ефремова пытаются «убрать» из-за его оппозиционных взглядов.
Я считаю, что это — политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть, — отметил Разин.
Он добавил, что его друг навлёк на себя такую беду из-за независимости и самомнения.
Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.
Как писал NEWS.ru ранее, совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ выступил с обращением в связи с делом актёра Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы. Профессиональное сообщество призвало представителей виновника и жертвы аварии, а также сторонних юристов, комментирующих происходящее, не нарушать базовые принципы профессии.
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