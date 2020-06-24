«Расправа»: Разин узнал, почему семья Захарова не берёт деньги Ефремова

https://static.news.ru/photo/609b0386-b614-11ea-970b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что ему якобы стало известно из «очень достоверных источников», почему семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, наотрез отказывается брать компенсацию от актёра.

Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку, — написал артист в Instagram.

По его словам, Ефремова пытаются «убрать» из-за его оппозиционных взглядов.

Я считаю, что это — политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть, — отметил Разин.

Он добавил, что его друг навлёк на себя такую беду из-за независимости и самомнения.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Как писал NEWS.ru ранее, совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ выступил с обращением в связи с делом актёра Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы. Профессиональное сообщество призвало представителей виновника и жертвы аварии, а также сторонних юристов, комментирующих происходящее, не нарушать базовые принципы профессии.