Если вы любите экспериментировать со вкусами и ищете необычное блюдо, которое поразит ваших близких, этот рецепт для вас! Кабачковый том-ям сочетает в себе нежность овощей, пикантность азиатских специй и легкую кислинку цитрусов. Это легкое, но сытное блюдо идеально подойдет для ужина в кругу семьи или для встречи гостей.

Для начала подготовьте бульон: в кастрюлю налейте 1 литр овощного или куриного бульона, добавьте 2 стебля лимонного сорго, 3–4 ломтика свежего имбиря и 2–3 раздавленных зубчика чеснока. Доведите до кипения и варите на медленном огне 10 минут, чтобы ароматы раскрылись.

Пока бульон готовится, нарежьте 1 средний кабачок тонкими кружочками, 1 болгарский перец соломкой и 100 граммов шампиньонов пластинками. Добавьте овощи в бульон, влейте 2 столовые ложки рыбного соуса и сок 1 лайма. Варите 5–7 минут до мягкости овощей.

В конце добавьте 200 граммов очищенных креветок (по желанию), 1 нарезанный помидор и 2–3 нарезанных стебля кинзы. Варите еще 2–3 минуты. Подавайте том-ям сразу же, украсив дольками лайма и свежей зеленью. Этот ароматный суп с кабачками поразит вас своим балансом вкусов и станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.