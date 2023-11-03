Раскрыты причины, из-за которых хирург может отказать в ринопластике Врач Гончарова: пациенту могут отказать в ринопластике из-за завышенных ожиданий

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Пациенту могут отказать в ринопластике, если его ожидания завышены или нереалистичны, предупредила пластический хирург Иляна Гончарова. В беседе с LIFE.ru специалист уточнила, что врач не может «скопировать» нос знаменитости, он может только улучшить форму, исходя из параметров анатомии, пропорций и особенностей кожи пациента.

Невозможно «скопировать и вставить» нос Анджелины Джоли или Шарлиз Терон. Важно понимать, что у вас свои параметры анатомии, свои пропорции и особенности кожи. Хирург может улучшить вашу форму носа, но не сделать его в точности как у другого человека, — пояснила хирург.

Гончарова отметила, что еще одной причиной для отказа может стать бесконечное стремление к идеалу. По ее словам, такого понятия в пластической хирургии нет, так как нос нельзя сделать по выверенным геометрическим размерам. Кроме того, ринопластику не делают, если человек не готов к реабилитации, в течение которой важно выполнять все рекомендации. Операция сопровождается долгим периодом восстановления, а окончательную форму стоит ждать только через год. Пациент должен быть психологически готов к этому, предупредила хирург.

Врач Илья Шаров ранее отметил, что пластические операции нельзя делать людям, которые страдают дисморфофобией. При подозрении на данный диагноз, по словам эксперта, лучше всего обратиться к психотерапевту.