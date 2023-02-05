Раскрыты подробности о состоянии Дроздова Композитор Дунаев: Дроздов идет на поправку, но остается в больнице

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Николай Дроздов

Российский телеведущий Николай Дроздов после перелома ребер остается в больнице, сообщил друг путешественника Дмитрий Дунаев. По словам приятеля 85-летнего зоолога, тот идет на поправку. Дунаев предположил, что в скором времени телеведущего выпишут из больницы. При этом, как указал композитор, врачи пока не называют точную дату выписки, передает РИА Новости.

Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку, — сказал Дунаев.

29 января стало известно, что Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер. 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучали сильные боли.

По словам дочери Дроздова Елены, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за травмы в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной. Женщина добавила, что кризис миновал, хотя период восстановления продлится долго.