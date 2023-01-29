85-летний Дроздов попал в реанимацию МК: телеведущий Дроздов попал в реанимацию с переломом ребрами

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Николай Дроздов

Российский телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучали сильные боли, после чего врачам пришлось применить обезболивающее.

Врачи зафиксировали у него переломы 8 ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает, — сообщил Мирошник.

По словам художника, недавно Дроздова перевели из реанимации в отдельную палату. Телеведущий находится под пристальным вниманием врачей. К Дроздову в палату никого кроме его дочки не пускают. Мирошник также отметил улучшение состояния Дроздова. Врачи все же настаивают на том, что путешественник еще неделю проведет в больнице, после этого его выпишут. В общей сложности на восстановление уйдет два месяца.

В больнице Николай Николаевич окружен заботой медперсонала: в этом плане все отлично. Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами. <...> Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях, — сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве. Мужчине резко стало плохо, предположительно, от жары.

В прошлом году в июне СМИ сообщили о госпитализации Дроздова. Телеведущий опроверг эту информацию, заявив, что проходит полное обследование, чтобы посмотреть, «какие есть проблемы».