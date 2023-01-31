«Ребро проткнуло легкое»: дочь Дроздова сообщила о состоянии ученого Дочь Дроздова сообщила, что одно ребро проткнуло легкое ученого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Дочь Николая Дроздова рассказала, что ученый попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое, сообщает «360». По словам Елены Дроздовой, из-за травмы в плевральную область попала жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной. Женщина добавила, что на данный момент кризис миновал, хотя период восстановления продлится долго.

Одно ребро проткнуло легкое, поэтому были жидкость и воздух в плевральной полости. Это усугубило ситуацию и сделало ее достаточно опасной <...> Кризис миновал, но пока не все так просто. Сейчас у него слабость. Восстанавливаться надо будет долго, — отметила дочь ученого.

У Дроздова сейчас наблюдается слабость, а состояния относительной бодрости сменяются упадками сил, рассказала Елена. Также с трудом удается привести показатели анализов к норме, добавила она.

Николай Дроздов ранее попал в реанимацию с переломом ребер. 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучают сильные боли, врачи регулярно применяют обезболивающее. Телеведущий находится под пристальным вниманием врачей.

Композитор и певец Дмитрий Дунаев ранее рассказал, что Николай Дроздов успешно восстанавливается в больнице. По его словам, возраст ученого дает о себе знать, поэтому процесс заживления костей у него будет идти немного дольше.