Раскрыты детали рассылки статуэток, похожих на подаренную Татарскому Скульптор Барин отказался раскрыть имя заказчика разосланных политологам статуэток Жукова

Фото: barinson.ru

Бюст Георгия Жукова

Хозяин мастерской Никита Барин, изготовивший и разославший пяти российским военным экспертам статуэтки маршала Георгия Жукова, отказался раскрыть имя заказчика. В беседе с NEWS.ru автор скульптур заявил, что этот заказ не показался ему подозрительным. По его словам, это его обычная работа. Статуэтки оказались похожими на ту, которую пронесла в петербургское кафе Дарья Трепова, где в результате взрыва в начале апреля был убит военкор Владлен Татарский.

[Заказчик статуэток] подозрительным не показался, у меня это обычная практика, я каждый день отправляю статуэтки. Он сказал, что нужны подарки на День волонтера, — рассказал скульптор.

По данным NEWS.ru, мастерская получила заказ 12 апреля. День волонтера отмечают 5 декабря.

Барин ранее сообщил, что некий человек написал ему и попросил отправить бюсты Жукова на пять адресов. Изготовитель бюстов уточнил, что они были выполнены из гипсополимера.

Один из таких бюстов получил аналитик Константин Сивков, который после этого обратился в полицию, взрывчатку в статуэтке не нашли. Политолог рассказал полицейским, что такая же посылка пришла публицисту Владиславу Шурыгину. Отправителем значился некий неизвестный ему скульптор из Ульяновска.

2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. По подозрению в убийстве задержали Дарью Трепову, пронесшую на творческий вечер военного корреспондента в кафе на Университетской набережной гипсовую статуэтку, в которой была взрывчатка. Число пострадавших в результате взрыва, по последним данным, составило 40 человек. СМИ сообщали, что подаренная Татарскому статуэтка могла быть начинена гексогеном.