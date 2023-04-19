Российским политологам и военэкспертам прислали гипсовые статуэтки

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Нескольким российским политологам и военным экспертам прислали посылки с гипсовыми статуэткам внутри, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что посылки пришли им одновременно.

Один из получателей, военный политолог Константин Сивков, обратился в полицию. Бюст осмотрели саперы, но взрывчатку не нашли. Полиция разыскивает отправителя. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Сивков заявил, что коробка пришла также публицисту Владиславу Шурыгину от некоего скульптора из Ульяновска, который, как пишет Mash, является главой фирмы по производству гипсовых изделий.

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. Девушка по имени Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Вскоре прогремел взрыв. Корреспондент погиб, еще 40 человек пострадали.

Telegram-канал Mash на Мойке ранее сообщил, что подаренная Татарскому статуэтка предположительно была начинена гексогеном. Следы этого бризантного взрывчатого вещества были найдены на одежде и обуви погибшего корреспондента.