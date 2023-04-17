Стало известно, что могло быть внутри подаренной Татарскому статуэтки Mash на Мойке: в подаренной Татарскому статуэтке мог быть гексоген

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взрывное устройство

Подаренная военкору Владлену Татарскому статуэтка, предположительно, была начинена гексогеном, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, следы этого бризантного взрывчатого вещества были найдены на одежде и обуви погибшего корреспондента.

Mash на Мойке пишет, что исследование проводили специалисты петербургского экспертно-криминалистического центра.

Ранее появилась фотография статуэтки с самодельным взрывным устройством, где был активатор, который сдерживал магнит. По данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля принесла статуэтку в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. Девушка подарила ему фигурку, после чего произошел взрыв. Корреспондент погиб, еще 40 человек пострадали. Трепова в момент взрыва находилась в помещении, но сразу же ушла.

Позже она сменила три машины, пока добиралась до квартиры, где ее укрывал Дмитрий Касинцев. Изначально он проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в ходе следственных действий его статус был изменен. 13 апреля суд отправил его под домашний арест.

Саму Трепову заключили под стражу до 2 июня.