Обвиняемая в гибели военкора Татарского пыталась запутать оперативников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка РФ Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина)

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва в петербургском кафе пыталась запутать оперативников, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник. По его данным, подозреваемая поменяла три автомобиля, пока добиралась до квартиры на улице Федора Абрамова, где ее укрыл Дмитрий Касинцев.

Издание сообщает, что девушка каталась по городу и рассчитывала таким образом замести следы и скрыться, однако это не сработало. По словам собеседника журналистов, кураторы сказали девушке не покидать Россию в день взрыва из-за риска попасться.

Покушение произошло 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил творческий вечер военкора Татарского. На мероприятие пришла Трепова и передала Татарскому статуэтку, в которой была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 40 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

Изначально Касинцев, укрывавший Трепову, проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в ходе следственных действий его статус был изменен. 13 апреля суд отправил его под домашний арест.