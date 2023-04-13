Укрывавшему Дарью Трепову в своей квартире избрали меру пресечения Укрывавшего Дарью Трепову отправили под домашний арест

Фото: SPbGS/t.me

Дмитрий Касинцев

Суд 13 апреля избрал меру пресечения для Дмитрия Касинцева, который укрывал в своей квартире фигурантку дела об убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. Мужчину отправили под домашний арест, передают «Известия».

Сначала Касинцев проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в ходе следственных действий его статус был изменен. В отношении знакомого Треповой возбудили уголовное дело. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ.

По версии следствия, Касинцев знал, что Трепова причастна к взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор. И, считают в СК, он обладал этой информацией до того, как девушка оказалась в его квартире. При этом он все равно впустил ее домой, ничего не сообщив органам правопорядка.

Telegram-канал «112» писал, что мужчине будет назначен штраф на сумму до 100 тысяч рублей либо принудительные работы до одного года, либо заключение под стражу на тот же срок.

13 апреля ФСБ назвала сообщника Треповой, который готовил убийство Татарского. Им оказался 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов. Он посредством сервиса доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.

В начале месяца Денисов покинул Россию, вылетев транзитом через Армению в Турцию. Правоохранители инициировали процедуру его объявления в международный розыск. 13 апреля ФСБ опубликовала фото Денисова и видеозапись, где он показывает паспорт в аэропорту.