Террористка Трепова отказалась переписываться с адвокатом-убийцей Темелиди

Дарья Трепова, отбывающая наказание за теракт в петербургском кафе, где умер военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), отказалась вступать в переписку с бывшим адвокатом Алексеем Темелиди, осужденным за организацию убийств. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, Темелиди направлял в мордовскую колонию ходатайство с просьбой разъяснить девушке ее права и навязывал ей общение.

Администрация учреждения ответила, что Трепова не желает поддерживать связь, так как лично не знакома с данным отправителем, а все права ей уже были разъяснены. Для Темелиди, приговоренного в 2012 году к 22 годам лишения свободы, это не первая попытка наладить контакт с известными заключенными. Он также пытался инициировать почтовое общение с экс-майором Денисом Евсюковым и лидером националистов Алексеем Воеводиным, отбывающими пожизненные сроки. В обоих случаях адресаты проигнорировали его инициативу.

Трепова получила самый суровый в истории России «женский» приговор — 27 лет лишения свободы, наказание она отбывает в мордовской колонии. Трагедия произошла 2 апреля 2023 года. Девушка пришла на творческую встречу с Татарским в Санкт-Петербурге, которая проходила в кафе на Васильевском острове, и подарила ему статуэтку со спрятанной внутри бомбой. От взрыва военкор скончался на месте, еще более 50 человек пострадали.

Ранее Трепова пожаловалась на резкую зубную боль и попросила отправить ее к стоматологу. Супруг осужденной Дмитрий Рылов утверждает, что осенью осужденная в четвертый раз попала в штрафной изолятор, где суммарно провела 54 дня. Он полагает, что состояние здоровья девушки могло ухудшиться именно из-за этого.