Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 08:52

Террористка Трепова отказалась переписываться с адвокатом-убийцей Темелиди

Дарья Трепова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дарья Трепова, отбывающая наказание за теракт в петербургском кафе, где умер военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), отказалась вступать в переписку с бывшим адвокатом Алексеем Темелиди, осужденным за организацию убийств. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, Темелиди направлял в мордовскую колонию ходатайство с просьбой разъяснить девушке ее права и навязывал ей общение.

Администрация учреждения ответила, что Трепова не желает поддерживать связь, так как лично не знакома с данным отправителем, а все права ей уже были разъяснены. Для Темелиди, приговоренного в 2012 году к 22 годам лишения свободы, это не первая попытка наладить контакт с известными заключенными. Он также пытался инициировать почтовое общение с экс-майором Денисом Евсюковым и лидером националистов Алексеем Воеводиным, отбывающими пожизненные сроки. В обоих случаях адресаты проигнорировали его инициативу.

Трепова получила самый суровый в истории России «женский» приговор — 27 лет лишения свободы, наказание она отбывает в мордовской колонии. Трагедия произошла 2 апреля 2023 года. Девушка пришла на творческую встречу с Татарским в Санкт-Петербурге, которая проходила в кафе на Васильевском острове, и подарила ему статуэтку со спрятанной внутри бомбой. От взрыва военкор скончался на месте, еще более 50 человек пострадали.

Ранее Трепова пожаловалась на резкую зубную боль и попросила отправить ее к стоматологу. Супруг осужденной Дмитрий Рылов утверждает, что осенью осужденная в четвертый раз попала в штрафной изолятор, где суммарно провела 54 дня. Он полагает, что состояние здоровья девушки могло ухудшиться именно из-за этого.

Общество
террористы
заключенные
письма
Дарья Трепова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Петербурга выстрелил в мужчину во время конфликта из-за парковки
Приставы не нашли Ирину Шейк и списали ей долги
Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия
Армия России продолжила соблюдать пасхальное перемирие
Иран отверг требования США о вывозе обогащенного урана
На Западе указали на наивную гипотезу Вэнса на переговорах с Ираном
Бывший дипломат США раскрыл, почему у Ирана больше «козырей в рукаве»
Пожар унес жизни троих человек в Калининграде
Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC
В томских селах началась масштабная эвакуация из-за паводка
Лукашенко рассказал о потенциале ПВО для защиты государства
Мошенники придумали новый способ обмана детей
Куличи, яйца и богослужения: как встречали Пасху в России
Стало известно количество домов в Дагестане, которые остаются под водой
Губернатор Бали поблагодарил Россию за туристов
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Ровно 75 лет назад МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг»
В России нашли противодействие украинским БПЛА «Марсианин»
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Политолог допустил беспорядки в Венгрии по завершении выборов
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.