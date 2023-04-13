Опубликовано фото заминированной статуэтки для Владлена Татарского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию статуэтки с самодельным взрывным устройством, которую задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова подарила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Эксперт по взрывному делу рассказал журналистам, что внутри бюста, вероятнее всего, был пластит. В качестве предохранителя от случайного взрыва, считает специалист, использовался магнит. Его установили на дне статуэтки.

Эксперт объяснил, что те, кто отвечал за взрыв, могли дистанционно привести бомбу в действие. Для этого было нужно, чтобы Трепова убрала магнит.

Канал напомнил, что задержанная россиянка отчитывалась перед куратором в переписке в социальной сети.

Трепова принесла 2 апреля на творческий вечер военкора в кафе статуэтку, начиненную, как утверждалось прежде, тротилом. Татарский принял подарок и начал отвечать на вопросы зрителей, после чего произошел взрыв. Журналист погиб, еще 40 человек пострадали. Трепова в момент взрыва находилась в помещении, но сразу же покинула его после взрыва.

Ранее стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии теракта, устанавливается круг предполагаемых сообщников.