Дарью Трепову отправили в СИЗО на два месяца Дарью Трепову арестовали до 2 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Дарья Трепова арестована на два месяца, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала Басманного районного суда в Москве. Девушку обвиняют по двум уголовным статьям: террористический акт, совершенный группой лиц, и незаконное хранение взрывного устройства.

Трепова на скамье подсудимых смотрит в пол. Ранее суд по ее делу был объявлен закрытым по ходатайству следствия, хотя защитники настаивали, что секретные сведения, о которых говорит обвинение, давно были распространены СМИ.

Дарью Трепову обвиняют в том, что 2 апреля она принесла в помещение кафе на Университетской набережной Петербурга на творческую встречу военкора Владлена Татарского статуэтку. Она вручила фигуру Татарскому, а спустя несколько минут предмет взорвался, убив журналиста. Еще 40 человек пострадали в результате взрыва, 25 из которых остаются в больницах города. Девушка была задержана на следующий день после теракта. При задержании она заявила, что ее «использовали».

Друг Владлена Татарского в общении с журналистами утверждал, что военкор знал о готовившемся на него покушении. Меры предосторожности принимались, но в этот раз Татарский сам принял «подарок», поскольку ранее уже видел Трепову на своих встречах. Она приносила ему свои рисунки.