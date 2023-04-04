«Он боялся»: друг Татарского заявил, что военкор мог знать о покушении Друг Татарского Андрей заявил, что военкор мог догадываться о покушении

Фото: Владлен Татарский/vk.com

Владлен Татарский

Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе, мог догадываться о том, что на него готовится покушение, заявил в беседе с «Известиями» его друг, Андрей. Мужчина отметил, что Татарский занимался таким делом, которое подразумевает всяческие факты нападений. При этом сам военкор свои опасения не озвучивал при жизни, добавил его друг.

Владлен вел такую деятельность, которая подразумевала такие факты нападений, покушений. Я думаю, он сам об этом догадывался, что он неудобен врагу, что он ведет деятельность военного корреспондента, освещает, заряжает бойцов, помогает бойцам гуманитаркой. Поэтому я думаю, что он подозревал, какие моменты предосторожности были, но он их не озвучивал, потому что он боялся, и о таких фактах не было известно, — сказал Андрей.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила зрительница Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Ранее стало известно, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.