МВД опубликовало видео допроса Дарьи Треповой

Фото: МВД РФ

МВД России опубликовало видео с фрагментом допроса Дарьи Треповой, которую подозревают во взрыве кафе в Санкт-Петербурге и убийстве военкора Владлена Татарского. Во время записи девушка призналась, что пронесла статуэтку с тротилом в здание кафе и вручила ее Татарскому. Кто конкретно передал бомбу, Трепова пообещала рассказать позже.

В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. <...> Работа по раскрытию данного преступления находится на контроле у руководства Министерства, — заявила представитель МВД Ирина Волк.

Взрыв в петербургском кафе, где проводил творческую встречу военкор Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. Журналист погиб на месте, еще около 30 человек получили ранения. По подозрению в убийстве задержана петербурженка Дарья Трепова. Именно она, по версии следствия, принесла в кафе статуэтку, начиненную тротилом, и вручила ее Татарскому.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин был сразу проинформирован о взрыве в петербургском кафе. Пресс-секретарь российского лидера назвал произошедшее терактом.