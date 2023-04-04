Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 40

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 40, среди них трое несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. Ранее было известно о 33 пострадавших, включая двух подростков.

По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что в больницах остаются 25 человек. Состояние пятерых из них оценивается врачами как тяжелое.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В тот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Корреспондент погиб.

Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому подарила девушка по имени Дарья Трепова. Она задержана, ее этапируют из Петербурга в Москву, где ей будет избрана мера пресечения.

При задержании Трепова заявила, что ее подставили. На первом допросе она призналась, что пронесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, но при этом отказалась назвать человека, передавшего ей бомбу.

Первоначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью о теракте.