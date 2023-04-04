Судья закрыла процесс по избранию меры пресечения Дарье Треповой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Судья Басманного суда Москвы закрыла процесс по избранию меры пресечения Дарье Треповой, сообщает корреспондент NEWS.ru. При этом обвиняемая просила об открытом слушании, адвокаты подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского также выступили против закрытого процесса.

С ходатайством о смене порядка рассмотрения дела выступил следователь, его поддержал прокурор.

До того как заседание закрыли, стало известно, что следственные действия планируется проводить сразу в нескольких субъектах России.

Дарье Треповой предъявлено обвинение по статье о теракте после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. 2 марта в заведении проходил его творческий вечер Татарского. По данным следствия, Дарья Трепова подарила корреспонденту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. После детонации военкор погиб.

Первоначально по факту гибели Татарского было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, однако позднее СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью.

По последним данным, при взрыве пострадали еще 40 человек. На лечении в больницах находятся 25 из них. Состояние пятерых пострадавших оценивается медиками как тяжелое.