Стало известно, кто отправил подозрительные бюсты политологам Подозрительные статуэтки политологам отправил владелец мастерской Barinson Никита Барин

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Статуэтки российским политологам и военным экспертам отправил владелец скульптурной мастерской Barinson Никита Барин, об этом рассказал NEWS.ru сам хозяин мастерской. В посылке лежали бюсты советского полководца Георгия Жукова. По его словам, скульптора попросили разослать эти статуэтки по ряду адресов.

Здравствуйте. Да, отправил я. Я владелец скульптурной мастерской Barinson. Мне написал человек. Попросил отправить на пять адресов статуэтки, бюсты Жукова, — сказал он.

Он пояснил, что бюсты были выполнены из гипсополимера.

19 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что ряду политологов и военэкспертам одновременно прислали гипсовые статуэтки. Один из получателей, военный политолог Константин Сивков, обратился в полицию. Бюст осмотрели саперы, но взрывчатку не нашли.

Сивков рассказал полицейским, что коробка пришла также публицисту Владиславу Шурыгину от некоего скульптора из Ульяновска.

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. Девушка по имени Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Вскоре прогремел взрыв. Корреспондент погиб, еще 40 человек пострадали.