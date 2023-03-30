Раскрыто значение заявлений Киева о рое БПЛА и проблемах с западной ПВО Военный обозреватель Суконкин: заявления Киева о проблемах с ПВО являются частью дезинформационной кампании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявления руководства Украины о «рое» из тысяч БПЛА и в то же время о проблемах с системами ПВО, полученными от Запада, похожи на часть кампании по дезинформации, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что Россия «должна быть готова ко всему».

Таким образом собеседник прокомментировал слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о наличии у ВСУ «роя» из тысяч БПЛА, способных долететь до Москвы, а также жалобы президента Украины Владимира Зеленского на американские системы ПВО Patriot.

Эти заявления нужно воспринимать как дезинформационную кампанию. Как можно изобразить успех? Сначала рассказать о проблемах, а потом вдруг окажется, что ЗРК Patriot успешно поражают цели. Заявления Данилова о наличии у ВСУ тысяч БПЛА, способных достать до Москвы, — попытка внушить россиянам страх, что власти не могут обеспечить их безопасность. Недавно в Подмосковье нашли БПЛА в цветах флага Украины, каждый такой случай Киев специально будет раздувать, — подчеркнул Суконкин.

По его словам, о возможностях ВСУ нужно судить не по интервью лидеров Украины, а по данным разведки: «Вопрос не в том, верить или не верить, можно верить и работать, а можно не верить и не работать».

В Киеве ничего нового не говорят, но нагнетают жути. Надо быть готовым к отражению атак. Вопрос не в том, верить или не верить, можно верить и ничего не делать, а можно не верить и работать. Возможности ВСУ, в том числе в сфере БПЛА, определяются не заявлениями властей Украины, а информацией разведки, — подытожил Суконкин.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, готовые к боевым действиям. Он отметил, что все дроны произведены на Украине. Роты за счет частных лиц обеспечены пикапами, которые будут доставлять аппараты к месту запуска.