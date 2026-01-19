Атака США на Венесуэлу
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году

Более 100 млн россиян потратили на видеоигры $2,3 млрд в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Расходы россиян на видеоигры в 2025 году достигли $2,3 млрд (179 млрд рублей), согласно данным исследования «Гейминг в России — 2026», проведенного Организацией развития видеоигровой индустрии, видеоигровым холдингом ИФСИ и Аналитическим центром НАФИ. Показатели увеличились на 12,9% по сравнению с данными трехлетней давности.

Совокупная аудитория видеоигр в России составила 106 млн человек, в то время как три года назад играющих было 88 млн. В исследовании учитывались пользователи, которые играют хотя бы раз в полгода на любых устройствах: телефоне, планшете, персональном компьютере, ноутбуке или игровой консоли.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал запретить в России игру Grand Theft Auto VI из-за деструктивного и аморального контента, включая сцены мужского стриптиза, который, по его мнению, растлевает молодежь. Он предложил либо ввести жесткие законодательные ограничения, либо обязать издателей выпускать специальные, очищенные версии для российского рынка. Иванов подчеркнул, что популярность серии делает ее особенно опасным инструментом влияния.

