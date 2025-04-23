Стало известно, может ли банк заблокировать кредитку клиента без оповещения Юрист Чирикова: банк не имеет права блокировать кредитку без оповещения клиента

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Финансовые организации не могут произвольно блокировать кредитные карты клиентов без оповещения, если те соблюдают условия договора, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. Юрист пояснила, что банки обязаны уведомлять заемщиков о любых изменениях, включая снижение лимита или блокировку карты.

Если клиент использует кредитную карту в рамках условий договора, то есть не допускает просрочек, не превышает лимит и укладывается в беспроцентный период, то банк не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть договор или заблокировать карту. Однако в большинстве договоров с банком изначально закреплено право финансовой организации снижать кредитный лимит. Такое изменение условий допускается, если клиент об этом уведомлен заранее, — пояснила Чирикова.

Она отметила, что полная блокировка карты возможна только в исключительных случаях, таких как подозрения в мошенничестве или резкое ухудшение кредитной истории. При этом, по ее словам, банк должен располагать законными основаниями для таких действий. Юрист подчеркнула, что в том случае, когда финансовая организация безосновательно ограничивает доступ к карте, клиент вправе обжаловать такие действия в ЦБ или обратиться в суд.

Полная блокировка операций может быть законной только в том случае, если банк может обосновать это подозрениями в мошенничестве, резким ухудшением кредитной истории клиента или иными предусмотренными законом причинами. Сам по себе факт использования грейс-периода без выхода на проценты не может быть основанием для расторжения договора. Если банк все же ограничивает доступ к карте без достаточных оснований, клиент вправе обжаловать такие действия в Центральном банке или обратиться в суд. Закон защищает право клиента на использование уже одобренного кредитного лимита, если он не нарушает условия договора, — резюмировала Чирикова.

Ранее стало известно, что некоторые российские банки начали блокировать операции по кредитным картам клиентов, которые годами пользуются ими в беспроцентный период и не выплачивают проценты. Также финансовые организации стали сокращать лимиты. Клиенты часто имеют средства, но кладут их на вклады, что не приносит банкам доход.