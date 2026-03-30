30 марта 2026 в 11:42

Раскрыто, как сталкеры находят своих жертв даже без геолокации в Сети

Киберэксперт Кокунцыков: сталкеры находят жертв по деталям на снимках из Сети

Сталкеры нередко находят своих жертв по деталям на выложенных в Сети снимках, рассказал в беседе с РИАМО киберэксперт Владислав Кокунцыков. Он напомнил, что даже без геолокации в соцсетях пользователи продолжают оставлять цифровой след — по нему можно отследить не только местоположение, но и узнать об их образе жизни.

Многие уверены, что, если отключить геолокацию в постах, то проблема решена. Это опасное заблуждение. Ваше местоположение могут выдать детали на фото: вывески магазинов, номера домов, особенности архитектуры, даже отражения в витринах или очках. Современные алгоритмы распознавания изображений способны сопоставить эти элементы с базами данных и картами, — объяснил Кокунцыков.

Кроме того, отследить местоположение человека возможно с помощью метаданных. Дело в том, что фотографии могут содержать EXIF-данные с координатами. Большинство соцсетей их обрезают, но не все и не всегда. По словам эксперта, стоит учитывать и поведенческий паттерн. Регулярные публикации в одно и то же время из одного и того же места формируют цифровой след, который могут использовать злоумышленники.

Сталкеры нередко выискивают информацию из, казалось бы, мелочей — опубликованных чеков и упаковок с адресами доставки, посадочных талонов или номеров автомобилей. Наконец, они часто собирают информацию через окружение жертвы. Друзья, коллеги, родственники могут непреднамеренно раскрыть местоположение человека, выложив совместный контент, предупредил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский посоветовал закрыть профили в соцсетях, чтобы скрыть свой цифровой след от посторонних и снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников. Он также порекомендовал включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.

