Раскрыто, как часто начальники создают нездоровую атмосферу на работе

В последнее время руководители компаний часто создают нездоровую атмосферу в рабочих коллективах, заявила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова на пресс-конференции по теме: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?» в агентстве НСН. По ее словам, сотрудники стали чаще обращаться за психологической помощью, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что в последнее время эта тема действительно очень сильно актуализируется. <…> В последние годы участилось обращение сотрудников за психологической помощью. Также, согласно исследованиям, более 10 млн россиян в прошлом году обратились за психологической поддержкой, — сказала Цыганкова.

Ранее психолог Евгений Богданов заявил, что люди часто увольняются в январе из-за саморефлексии после Нового года. У многих из них срабатывает механизм подведения итогов. Люди оценивают свою жизнь и строят планы. По словам эксперта, многим кажется, что именно в начале года проще всего поменять жизнь: перейти в другую сферу, развестись или переехать.