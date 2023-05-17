Раскрыта причина увольнения главы центра «Вектор» Глава центра «Вектор» Максютов был уволен из-за отношений на рабочем месте

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ринат Максютов

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен из-за отношений на рабочем месте, об этом Lenta.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его данным, мужчина якобы встречался со своей подчиненной, которая занимает в центре высокую должность.

Как уточняет издание, сотрудники центра были недовольны отношениями генерального директора. По их словам, возлюбленная Максютова работала по свободному графику и приходила на работу, когда сама считала нужным. Подчиненные обращались с жалобами на генерального директора в Роспотребнадзор. С главой центра была проведена беседа, но она никак не повлияла на ситуацию.

Максютов был назначен на должность в «Векторе» в сентябре 2016 года. Под его руководством центр разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую ввели в гражданский оборот в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Максютова уволили в связи с утратой доверия. Одним из оснований стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». По предварительным данным, приказ об увольнении был подписан главой Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая, а трудовой договор будет расторгнут 18 мая.