Главу разработчика «ЭпиВакКороны» уволили из-за утраты доверия Главу центра «Вектор» Максютова уволили в связи с утратой доверия

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ринат Максютов

Генерального директора новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили в связи с утратой доверия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Роспотребнадзоре, в ведении которого находится государственное учреждение, как и в самом «Векторе» пока не подтверждали информацию об отставке Максютова. Сам он также пока не комментировал сообщения о своем увольнении.

Максютов уволен, это так, — сказал собеседник агентства.

«Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что одним из оснований для увольнения Максютова стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». По данным издания, приказ об увольнении был подписан главой Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая, а трудовой договор будет расторгнут 18 мая.

Руководитель пресс-службы центра Никита Каньшин сообщил «КП-Новосибирск», что кадровые вопросы как учредитель может комментировать только Роспотребнадзор.

Могу сказать одно — «Вектор» продолжает работать над созданием профилактических и диагностических препаратов, над изучением опасных вирусов и так далее, — добавил представитель учреждения.

Максютов возглавил «Вектор» в сентябре 2016 года. Под его руководством центр разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую ввели в гражданский оборот в декабре 2020 года.

В июне 2021 года стало известно, что одним из разработчиков «ЭпиВакКороны» была глава Роспотребнадзора. В ведомстве подтвердили, что Попова как доктор медицинских наук принимала участие в разработке препарата «в аспекте применения вакцины в популяции».