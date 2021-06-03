Попова оказалась одним из создателей вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/4f21f872-c4f9-11eb-817b-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова является одним из разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на описание патента на препарат.

Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции, — пояснили изданию в Роспотребнадзоре.

Всего в число авторов вакцины входят 12 человек. Большинство из них — специалисты новосибирского научного центра «Вектор».

Препарат «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован в октябре 2020 года. Его клинические испытания стартовали в декабре. В гражданский оборот вакцина поступила с начала 2021 года. Попова привилась от COVID-19 именно этим препаратом. По её словам, она выбрала его из-за аллергии.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» намерен подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение «ЭпиВакКороны». Гендиректор Ринат Максютов пояснил, что этот шаг напрямую привязан к вопросу экспорта препарата.