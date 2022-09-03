Раскрыта опасность употребления вина для мужчин Диетолог Михалева рассказала про опасность употребления вина для мужчин

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Врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала «Известиям», что регулярное употребление вина сильно влияет на печень. Эксперт пояснила, что именно этот орган проводит инактивацию алкоголя, а постоянное потребление приводит к алкогольному гепатиту. По ее словам, данное осложнение чаще встречается у мужчин. В этом случае клетки печени замещаются жиром и перестают функционировать нормально, а из-за этого развивается фиброз и цирроз печени.

При регулярном употреблении алкоголя развивается хронический алкогольный гепатит, печеночные клетки замещаются жиром и перестают нормально функционировать, впоследствии развиваются фиброз и цирроз печени, — рассказала Михалева.

Она добавила, что заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается иногда на далеко зашедшей стадии.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.