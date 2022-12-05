Раскрыта опасность употребления кофе при упадке сил Невролог Мацокин: частое употребление кофе способно истощить резервы организма

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Компенсировать упадок сил употреблением кофе не стоит, так как стимулирующие напитки расходуют резервы организма, истощая запас важной для обмена энергии аденозинтрифосфорной кислоты, рассказал «Газете.Ru» невролог Игорь Мацокин. По его словам, злоупотребление кофе способно снизить иммунитет и ухудшить функционирование систем и органов человека.

Кофеин — отличный стимулятор, когда необходим заряд энергии, но часто пользоваться таким способом не стоит. <...> Кофеин истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме, — объяснил Мацокин.

Невролог добавил, что кофеин может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, ускоряя сердцебиение. За счет этого фактора и повышения вязкости крови из-за мочегонного эффекта кофе может повысится давление, уточнил врач. Также он рассказал, что люди с повышенной чувствительностью к кофеину могут столкнуться с головной болью, нервозностью и раздражительностью после его употребления.

Диетолог Дарья Русакова ранее рассказала, что сладкие газированные напитки могут привести к обезвоживанию организма. По словам медика, такие же негативные последствия может вызвать употребление кофе, чая и алкоголя, поскольку все они обладают мочегонными свойствами и выводят жидкость из тканей.