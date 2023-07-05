Раскрыта опасность использования просроченных стройматериалов Строительный эксперт Васильев: просроченная монтажная пена может взорваться при использовании

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Просроченные стройматериалы не только теряют свое качество, но и могут оказаться опасны при использовании, рассказал строительный эксперт Федор Васильев. Он объяснил «360», что монтажная пена и другие материалы в герметичных упаковках с истекшим сроком годности при неправильном хранении могут взорваться, а силикон и акрил просто не будут соответствовать изначальным свойствам.

Надо понимать, что герметики запросто могут затвердеть, силикон перестанет липнуть, акрил пожелтеет. Монтажная пена с истекшим сроком годности — это опасная лотерея, баллон может просто не работать или даже может взорваться, если хранился в жарком помещении под прямыми лучами, — подчеркнул эксперт.

По его словам, клей и жидкие гвозди также будут непригодны для использования. Он призвал производителей указывать на упаковках, что все эти строительные продукты не могут применяться после истечения срока годности.

Сухие строительные смеси, такие как бетон или шпаклевка, каждые три месяца теряют 15% качества. Васильев подчеркнул, что сначала результат их использования может показаться нормальным, но через год начнут появляться трещины. Эксперт уточнил, что цемент в негерметичной упаковке можно хранить только 60 суток, а быстротвердеющий — всего 45 дней.

Васильев напомнил, что стройматериалы должны также правильно храниться в рамках срока годности. Например, нельзя оставлять краску на балконе, чтобы она не заморозилась. После вскрытия банки существует риск расслоения, через время появится запах плесени или прогорклого масла. Плиточный клей и наливные полы также теряют свои свойства: клеящие вещества распадаются.

Строительный эксперт ранее посоветовал перекрыть солнечный свет, поступающий в помещение, чтобы защитить квартиру от жары. Он также посоветовал приобрести тонирующие и светоотражающие пленки.