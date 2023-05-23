Раскрыта неожиданная польза бананов для здоровья Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе бананов для хорошей работы сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бананы помогают обеспечить хорошую работу сердца из-за того, что в них содержатся калий и витамины группы В, полезные для сердечной мышцы, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Он рассказал «Москве 24», что благодаря этому фрукту улучшается мышечная проводимость. По его словам, бананы хорошо подходят для профилактики болезней сердца.

Мышечная ткань нуждается в большом количестве калия. Если он в норме, то мышечная проводимость улучшается, сердцу будет проще работать. Витамины группы B также полезны для него. Понятно, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний, но для профилактики хорошей работы сердца они полезны, — рассказал специалист.

По словам Арзамасцева, бананы, как и другие фрукты и овощи, также содержат в себе кремний. Он обеспечивает защиту кожных покровов, улучшает синтез волос и ногтевой пластины.

Диетолог напомнил, что при этом бананы содержат много сахара и клетчатки, поэтому увлекаться ими не стоит. Он посоветовал включать в рацион один-два банана в день тем, кто не имеет лишнего веса и активно занимается спортом. В случае отсутствия физической активности следует чередовать бананы с другими фруктами. Диабетикам врач порекомендовал полностью отказаться от этого продукта.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития рассмотрит вопрос об отнесении бананов к категории социально значимых товаров. Такое распоряжение министерству дала правительственная комиссия по экономическому развитию.