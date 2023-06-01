Раскрыта неожиданная опасность молока для суставов Диетолог Соломатина назвала разрушение суставов одной из опасностей молока

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Употребление молока в чрезмерных количествах может привести к разрушению суставов, раскрыла неожиданную опасность напитка врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала «Москве 24», что, несмотря на высокое содержание кальция, лактоза вызывает воспаление в организме и оказывает влияние на состояние суставов.

Молоко содержит большое количество кальция. И многие его пьют, чтобы восполнить этот элемент. Но в молоке также есть и лактоза — молочный сахар, который при чрезмерном употреблении напитка может вызвать воспаление в организме и ухудшить состояние суставов, — подчеркнула специалист.

Диетолог отмечает, что также вред для суставов представляют сладкие продукты и напитки. Сахар приводит к активности иммунной системы, которая начинает разрушать собственные ткани. Также вредна жареная пища. Из-за нее в организме образовывается так называемые сшивки, которые приводят к слабости суставов.

Врач советует в том числе отказаться от жирных продуктов и алкоголя. Из-за спиртного организм вынужден тратить большое количество компонентов, чтобы компенсировать отравляющее воздействие. В связи с этим начинает хуже вырабатываться коллаген. Также при склонности к повышению мочевой кислоты стоит исключить из рациона продукты, содержащие пурины, например, наваристые бульоны, грибные и щавелевые супы.

Соломатина предупредила, что вред для суставов представляет чрезмерное употребление соли. Она связывает воду, которая необходима для внутрисуставной, синовиальной жидкости. При ее дефиците хрящи подвергаются повреждениям и легко деформируются.

Большое количество кофе и различных кофеиносодержащих напитков будет расходовать кальций, значит, его меньше достанется нашим костно-хрящевым структурам, — заключила диетолог.

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