Рашкин раскритиковал власти за тайную пенсионную реформу

Засекретив проект новой накопительной системы пенсий, федеральные власти подвели Россию к краю пропасти. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин, выступая на несогласованном митинге в Москве 23 февраля.

Собираетесь законы втайне писать, потом тайно примите и тайно всех пересажаете? Потому что народ якобы его не будет выполнять. Это неадекват полный, — сказал он.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России засекретило проект о новой системе накопления пенсий. Документ планируют внести в правительство в декабре 2021 года. Однако в Госдуме требуют раскрыть его детали уже сейчас.

По мнению Рашкина, этой новой пенсионной реформой российские власти подошли к краю пропасти, «если сделают ещё один шаг, то всё рухнет», пишет URA.RU.

Как сообщал NEWS.ru, председатель КПРФ Геннадий Зюганов после заявления Валерия Рашкина о том, что блогера Алексея Навального осудили по политическим мотивам, пригрозил выгнать его из стана коммунистов. Чтобы не лишиться партбилета, Зюганов попросил Рашкина следовать сформулированной ранее позиции по вопросу оппозиционного политика и бизнесмена, условный срок за мошенничество которому заменили на реальный.