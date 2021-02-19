Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ из-за поддержки Навального

https://static.news.ru/photo/6ad684e2-72a7-11eb-ae75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов после заявления главы московского городского комитета Валерия Рашкина о том, что блогера Алексея Навального осудили по политическим мотивам, пригрозил выгнать его из стана коммунистов.

Чтобы не лишиться партбилета, Зюганов попросил Рашкина следовать сформулированной ранее позиции по вопросу оппозиционного политика и бизнесмена, условный срок за мошенничество, которому заменили на реальный.

В случае если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят, — пообещал Зюганов в интервью НСН.

Бессменный лидер коммунистов считает Навального «предателем». Зюганов также уверен, что политика в Россию заслали три разведки для исполнения роли «зажигательного снаряда» для раскачивания обстановки внутри России.

Зюганов заявил также, что если в московском горкоме есть ещё сомневающиеся и не разделяющие изложенную им точку зрения, то их «быстро поправят» и призвал не делать из Навального героя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что историю с отравлением Алексея Навального придумали на Западе для поддержания образа агрессивной России, сообщал NEWS.ru.