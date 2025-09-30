Расцветет ярким ковром в тени и на влажной почве: цветок, которому нужен только полив

Мимулюс, также известный как губастик, — это уникальный цветок, который расцветет ярким ковром даже в тени и на влажной почве. Все, что ему нужно, — только полив.

Его главные преимущества: необычные цветы и продолжительное цветение с июня до сентября. Мимулюс прекрасно чувствует себя в тени, где другие цветы отказываются цвести, и быстро разрастается в пышные ковры высотой 20–30 см.

Для посадки в открытый грунт в конце мая выберите влажное затененное место с рыхлой плодородной почвой. Рассаду или семена высаживайте на расстоянии 20 см друг от друга, предварительно внеся в лунки компост. После посадки обильно полейте и замульчируйте торфом для сохранения влаги.

Этот цветок устойчив к болезням, привлекает бабочек и пчел, а его пестрые соцветия белого, желтого, оранжевого, красного и пурпурного оттенков создают праздничное настроение даже в пасмурные дни.

