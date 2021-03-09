Ранившего школьницу бывшего полицейского осудили условно

https://static.news.ru/photo/462eaf4a-80c4-11eb-92a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник московской полиции Иван Князев, ранивший 13-летнюю школьницу из травматического пистолета, приговорён Симоновским судом столицы к трём годам лишения свободы условно.

Суд признал экс-полицейского виновным в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Помимо условного срока, ему запрещено в течение трёх лет занимать должности в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в начале декабря 2020 года на Судостроительной улице. Князев был не при исполнении служебных обязанностей и в гражданской одежде. В ходе конфликта он выстрелил в девочку и ранил её в ногу. После этого его уволили из полиции по отрицательным мотивам. Примечательно, что Князев был другом семьи потерпевшей и в день происшествия был приглашён к ним в гости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске сотрудник полиции жёстко задержал девочку-подростка, пытавшуюся украсть носки в одном из торговых центров. Надевая на неё наручники, страж порядка сдавил ногой шею школьницы. Та кричала, что ей больно, и умоляла убрать с её головы колено.