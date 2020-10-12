В Иркутске полицейский сдавил ногой горло девочке из-за кражи носков

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Жёсткое задержание подростка, которая попыталась украсть носки, произошло в одном из иркутских торговых центров. Видеозапись сразу же распространилась по социальным сетям.

Во время того, как полицейский надевал на девочку наручники он сдавил её шею ногой. Школьница кричала, что ей больно и умоляла убрать с её головы колено.

По предварительным данным, стоимость злополучных носок, которые девочка захотела украсть составляла 990 рублей. Выяснилось, что в торговом центре она была с друзьями, которые устроили кражу на спор, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД России по Иркутской области Герман Струглин, передаёт портал mk.ru.

По его словам, во время такого развлечения ребята «наворовали там примерно, ну целый пакет вещей насобирали». При этом во время задержания девочка просила сотрудника полиции замолчать и утверждала, что тот нарушает её права.

Правозащитники, как отметил представитель организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков, уже готовят заявление по статье 268 Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий. Помимо этого, девочка отдала украденные носки сотрудникам магазина ещё до приезда правоохранителей.

Школьница в свою очередь рассказала, что полицейские забрали у неё телефон, а когда она попыталась забрать его, чтобы позвонить маме, один из сотрудников ударил её локтем в лицо.

Как писал NEWS.ru, ранее полицейские застрелили сборщика конопли в Приморье.