Полицейские застрелили сборщика конопли в Приморье

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Сборщики конопли напали с оружием на полицейских на полуострое Клерка Приморского края. В результате один из нападавших был убит.

По предварительной информации, силовики получили информацию о культивировании и сборе наркотических растений. Они прибыли на место и нашли очаг дикорастущей маньчжурской конопли.

Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. Для отражения нападения, согласно Федеральному закону «О полиции», полицейскими было применено табельное оружие, — говорится на сайте местного УМВД.

В результате полицейским удалось нейтрализовать одного нападавшего. Другой попытался скрыться на машине, но его задержали и доставили в отдел.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела о приобретении и хранении наркотиков, а также за применение насилия в отношении представителей власти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье полицейские ликвидировали нарколабораторию после того, как её владелец попал в больницу с отравлением парами неизвестного газа. При обыске в его жилище и гараже были обнаружены две стеклянные колбы с веществом бурого цвета, которое оказалось наркотиком мефедроном. Хозяин нарколаборатории арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.