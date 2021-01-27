Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве постоянно снижается

https://static.news.ru/photo/13d30b54-6143-11eb-89e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и число госпитализируемых граждан в Москве постоянно снижается, что позволило вернуться к плановой работе ещё пяти стационарам, заявила журналистам 28 января 2021 года заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С учётом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных «коронавирусных» коек в городе мы приняли решение «выводить из ковида» медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тысячи коек возвращаются к своей обычной работе, — цитирует чиновницу ТАСС.

Несмотря на отмену ограничений, посетители ночных заведений Москвы должны будут носить маски и перчатки, заявил первый замглавы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. Он подчеркнул, что перчаточно-масочный режим никто не отменял. Чиновник отметил, что в офисах сейчас никто не ходит в масках. По его словам, в мэрии все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, в том числе в кабинетах и между этажами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, пандемия идёт на спад, что обязывает столичное правительство создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.

Кроме того, отменяются ограничения на ночную работу баров, клубов, предприятий общественного питания и прочих организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и развлечений. Отмечается при этом, что они всё равно обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и требования по рассадке посетителей, писал NEWS.ru.