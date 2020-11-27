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Радзинский назвал Бузову «воплощением всего усреднённого»

17:40, 27 ноября 2020
Фото: АГН Москва/Global Look Press

Историк Эдвард Радзинский решил завести свой канал в YouTube, потому что это стало риском для него. Писатель отметил, что внимательно читает комментарии и пришёл к выводу, что аудитория хостинга в основном составляют «носорогов» из пьесы Эжена Ионеско.

Есть такой нарицательное действующее лицо по фамилии Бузова. И она — тут можно и другие фамилии поставить, они все одинаковые всё равно — есть воплощение всего усечённого, усреднённого. И поэтому мне было интересно рискнуть, — сказал Радзинский порталу Sobesednik.ru.

При этом драматург подчеркнул, что его аудитория радикально отличается от «носорогов». Радзинский отметил, что без рекламы и освещения в СМИ ежедневно на его канал подписываются до 1,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что парень Бузовой Давид Манукян объяснил, почему она не может родить ему ребёнка.

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