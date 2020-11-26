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Манукян рассказал, почему Бузова не может родить ему ребёнка

04:01, 27 ноября 2020
Фото: dava_m/Instagram.com

Бойфренд певицы Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян признался, что его возлюбленная слишком занята работой, чтобы родить ему ребёнка, а самыми желанными словами из её уст для него были бы слова «я беременна».

В «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Манукян сказал, что любит Бузову «с каждым днём всё больше», от чего ему становится страшно. Блогер заметил, что считает певицу неотъемлемой частью своей жизни.

Без неё никак. Я очень хочу от неё детей. Влюблённость у нас давно переросла в любовь. Она моя частичка. Самые желанные слова от нее — «Я беременна». Но она пока работает. Ольга, кстати, тоже очень сильно хочет ребёнка. Когда придёт время — тогда придет. У неё нет контракта, что ей нельзя рожать. Это я знаю точно, — сказал Манукян.

Он также признал, что в современном активном рабочем графике было бы сложно найти время для воспитания ребёнка. Блогер сказал, что «уже созрел» и хотел бы иметь троих детей — двух мальчиков и одну девочку.

Иногда мы осторожно с ней разговариваем об этом, часто и по её инициативе — я точно знаю, что она и сама этого хочет, — сказал Манукян.

Как сообщал NEWS.ru, Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова в ближайшем будущем могут стать родителями. К такому мнению пришли подписчики звёздной пары после очередного видеоролика в социальной сети Instagram. Его опубликовал возлюбленный исполнительницы и подписал фразой: «Беременна, что ли?».

Ранее бывший друг Манукяна блогер Мухаммат Биттуев раскрыл правду о возлюбленном Бузовой. По словам блогера, он известен по прозвищу Муха.

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