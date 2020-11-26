Манукян рассказал, почему Бузова не может родить ему ребёнка

https://static.news.ru/photo/65e4a244-304d-11eb-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: dava_m/Instagram.com

Бойфренд певицы Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян признался, что его возлюбленная слишком занята работой, чтобы родить ему ребёнка, а самыми желанными словами из её уст для него были бы слова «я беременна».

В «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Манукян сказал , что любит Бузову «с каждым днём всё больше», от чего ему становится страшно. Блогер заметил, что считает певицу неотъемлемой частью своей жизни.

Без неё никак. Я очень хочу от неё детей. Влюблённость у нас давно переросла в любовь. Она моя частичка. Самые желанные слова от нее — «Я беременна». Но она пока работает. Ольга, кстати, тоже очень сильно хочет ребёнка. Когда придёт время — тогда придет. У неё нет контракта, что ей нельзя рожать. Это я знаю точно, — сказал Манукян.

Он также признал, что в современном активном рабочем графике было бы сложно найти время для воспитания ребёнка. Блогер сказал, что «уже созрел» и хотел бы иметь троих детей — двух мальчиков и одну девочку.

Иногда мы осторожно с ней разговариваем об этом, часто и по её инициативе — я точно знаю, что она и сама этого хочет, — сказал Манукян.

Как сообщал NEWS.ru, Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова в ближайшем будущем могут стать родителями. К такому мнению пришли подписчики звёздной пары после очередного видеоролика в социальной сети Instagram. Его опубликовал возлюбленный исполнительницы и подписал фразой: «Беременна, что ли?».

Ранее бывший друг Манукяна блогер Мухаммат Биттуев раскрыл правду о возлюбленном Бузовой. По словам блогера, он известен по прозвищу Муха.