Бывший друг Манукяна рассказал, кто на самом деле избранник Бузовой

Бывший друг рэпера Давида Манукяна блогер Мухаммат Биттуев раскрыл правду о возлюбленном Бузовой. По словам блогера, больше известного по прозвищу Муха, Манукян — опасный человек, он не остановится ни перед чем, чтобы добиться богатства и славы.
Ради денег Дава готов предать даже самого близкого человека,
Дава идёт по головам. Я первый, по чьей голове он прошёл. В течение полугода поймёте, о чём я говорю. Будете за ним наблюдать и увидите, с какой головы на какую он прыгает. Я не знаю, кто следующий. Это будет для нас всех сюрпризом, — с грустью поведал блогер.
Однако нельзя не признать, что у бойфренда Бузовой отличная деловая хватка, отметил Биттуев. Но сравнил блогер рэпера не с нынешними бизнесменами, а с воротилами бизнеса стиля 90-х.
Если бы он жил в 90-х, то убил бы много людей. Как человек он хитрый, корыстный, — подчеркнул экс-приятель рэпера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова в ближайшем будущем могут стать родителями. К такому мнению пришли подписчики звёздной пары после очередного видеоролика в социальной сети Instagram. Его опубликовал возлюбленный исполнительницы и подписал фразой: «Беременна, что ли?».