Бывший друг Манукяна рассказал, кто на самом деле избранник Бузовой

https://static.news.ru/photo/5a4a25e2-2af0-11eb-a436-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший друг рэпера Давида Манукяна блогер Мухаммат Биттуев раскрыл правду о возлюбленном Бузовой. По словам блогера, больше известного по прозвищу Муха, Манукян — опасный человек, он не остановится ни перед чем, чтобы добиться богатства и славы.

Ради денег Дава готов предать даже самого близкого человека, заверил Муха в эфире YouTube-канала Ксении Хоффман «Пушка». Именно так возлюбленный Бузовой когда-то поступил с ним. Друзьями они стали в тот момент, когда Манукян только начал осваивать медиапространство. Биттуев свёл его с «нужными людьми», они ускорили раскрутку личного блога Давы. После того как он понял, что больше не нуждается в приятеле, дружба закончилась.

Дава идёт по головам. Я первый, по чьей голове он прошёл. В течение полугода поймёте, о чём я говорю. Будете за ним наблюдать и увидите, с какой головы на какую он прыгает. Я не знаю, кто следующий. Это будет для нас всех сюрпризом, — с грустью поведал блогер.

Однако нельзя не признать, что у бойфренда Бузовой отличная деловая хватка, отметил Биттуев. Но сравнил блогер рэпера не с нынешними бизнесменами, а с воротилами бизнеса стиля 90-х.

Если бы он жил в 90-х, то убил бы много людей. Как человек он хитрый, корыстный, — подчеркнул экс-приятель рэпера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова в ближайшем будущем могут стать родителями. К такому мнению пришли подписчики звёздной пары после очередного видеоролика в социальной сети Instagram. Его опубликовал возлюбленный исполнительницы и подписал фразой: «Беременна, что ли?».