Ольгу Бузову подозревают в беременности

https://static.news.ru/photo/b4aded20-2a5a-11eb-934c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова в ближайшем будущем могут стать родителями. К такому мнению пришли подписчики звёздной пары после очередного видеоролика в социальной сети Instagram. Его опубликовал возлюбленный исполнительницы и подписал фразой: «Беременна, что ли?».

Сама Бузова много раз признавалась, что мечтает стать мамой нескольких наследников. Манукян, в свою очередь, много времени уделяет юным блогерам. Так, недавно в одном из своих роликов он назвал дочкой маленькую девочку. На данный момент пара не сделала официального заявления о прибавлении в семействе, пишет портал «Экономика сегодня».

Накануне Бузова решила навести порядок на вверенном ей реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта в выяснении отношений нередко переходят эмоциональную грань, периодически пуская в ход кулаки. Теперь подобное должны пресекать специально приглашённые охранники. Накачанные силачи — не просто сотрудники какого-нибудь охранного предприятия. Это подопечные рэпера Тимати, охранявшие звезду от всяческих напастей. Отныне они предстанут в новом для себя амплуа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бузова в этом году уменьшила гонорар за своё участие в новогодних корпоративах. Так, выступить с 45-минутным концертом она готова за 2,5 млн рублей, что на один миллион меньше, чем годом ранее.

Кроме того, она не против поработать и тамадой. За четыре часа заказчику придётся ей выплатить 3 млн рублей. Примечательно, что звезда наотрез отказалась выходить на сцену в медицинской маске.