«Логичный шаг»: радио Sputnik начнёт вещать на частоте «Эха Москвы»

Радио Sputnik получит FM-частоты «Эха Москвы» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми. Приглашёнными спикерами в первый день эфира радиостанции станут председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Исправлена историческая несправедливость. <...> Радио Sputnik уже несколько лет абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM <...> — это логичный шаг, — заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого шага послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине.

После этого главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации её радиоканала и сайта. Он отметил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой. Далее руководство СМИ заявило, что удалит все корпоративные аккаунты в социальных сетях и отключит сайт. YouTube-канал радиостанции также недоступен.