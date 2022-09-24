Работодателям объяснили, что нужно делать при мобилизации сотрудников В Москве работодателям запрещается расторгать договоры с мобилизованными сотрудниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с сотрудниками, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, сообщили агентству «Москва» в столичном военном комиссариате. Отмечается, что на время службы действие документов приостанавливается.

Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается, — говорится в сообщении комиссариата.

Помимо этого работодатели обязуются оповещать сотрудников о пришедших повестках, вручать их под расписку, а также обеспечивать своевременную явку в военный комиссариат.

Ранее стало известно, что Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки появится на «Госуслугах» на следующей неделе.

В настоящее время совместно с Минобороны ведомством прорабатывается форма подачи списков сотрудников, которые подходят под критерии отсрочки от частичной мобилизации, добавили в Минцифры.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам смс-сообщения, предлагая «уладить вопрос» с армией. Обман строится на неких гарантиях профессиональной юридической помощи или якобы имеющихся связей с военкоматами. Если жертва купилась на это сообщение, ей назначают сумму, а после скрываются с деньгами.